Агент Малкома сообщил, что из «Зенита» никто не обращался к нему по поводу перехода Ренана

Бразильский агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что к нему никто не обращался из «Зенита» и «Коринтианса» за консультацией по возможному переходу Роберта Ренана в питерский клуб.

«Нет, никто из «Зенита» ко мне не обращался по возможному переходу Роберта Ренана. Из «Коринтианса» тоже нет», — цитирует Фернандо Гарсию Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 18-летний Ренан принял участие в 9 матчах за «тимау» и отметился 2 результативными передачами.

На данный момент в составе «Зенита» присутствуют 7 бразильцев: вратарь Иван Куарежма, защитники Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан, а также форвард Малком.