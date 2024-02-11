Тренер «Зенита» де Оливейр: «У нас много бразильцев, есть небольшие проблемы, но мы исправляем все это»

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра рассказал, как в команде избегают того, чтобы коллектив не делился на группы.

«У нас в клубе создают очень хорошие условия для всех. В «Зените» много людей, которые разговаривают на разных языках. Поэтому адаптация и взаимодействие внутри команды даются намного легче, чем в других клубах. Да, у нас много бразильцев, есть свои, скажем так, небольшие проблемы, но в принципе мы стараемся исправлять все это тем, что помогаем ребятам быстрее адаптироваться. Пока это у нас хорошо получается — Сергей Богданович прекрасно понимает, как себя ведут бразильские футболисты, знает, на что они способны. И подобное взаимодействие в «Зените» пока дает результат — это самое главное», — приводят «Известия» слова де Оливейры.

В нынешнее зимнее трансферное окно количество бразильских футболистов в «Зените» увеличилось до восьми. Это не считая Клаудиньо и Марио Фернандеса, у которых есть российское гражданство.