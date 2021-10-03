Тренер «Зенита» Семак высказался об игре Крицюка в матче с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы журналистов и оценил игру вратаря Станислава Крицюка при первом пропущенном мяче.

— Был ли другой вариант без Клаудиньо, но с Барриосом в центре обороны?

— Мы рассматривали разные варианты. Но ситуация с двумя форвардами и Малкомом под ними — не оптимальная. Выбрать другую схему, например, 5-3-2, с Малкомом сложно. Моменты, которые мы получали в четверке, из-за невнимательности. Здесь дело не в схеме.

— Крицюк виноват в первом пропущенном мяче?

— Мы разберемся. Если вратарь играет на выходе и кричит «Я», то защитник должен уступать, естественно. Не уступил Чистяков, значит не услышал. В любом случае это случилось. По игре на выходе Стас пытается помогать команде. Не всегда получается безупречно, но в этом эпизоде надо понять.

— Только на 75-й минуте сделали первые замены. Не было ли мысли сделать их раньше?

— Были. Но до курьезного момента с пропущенным мячом никакой остроты у наших ворот не было. Игроки справлялись с теми функциями, которые должны были выполнять.