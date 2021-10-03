Роман Широков рад, что «Зенит» проиграл «Сочи»
Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Сочи» (1:2) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.
«Зенит» не захотел играть защитным стилем после перерыва. Они играют дома, хороший запас прочности, они не должны играть от обороны, — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным. — Мне абсолютно все равно на результат! Даже хорошо, что «Зенит» сегодня проиграл. В том плане, что все говорили, это фарм-клуб, а я всегда говорил, что это не так. «Сочи» в предыдущих играх просто не везло, а сегодня сочинцы победили «Зенит» на выезде".
«Зенит» впервые в чемпионате уступил «Сочи». Несмотря на поражение, сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице с 23 очками.
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