Роман Широков рад, что «Зенит» проиграл «Сочи»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Сочи» (1:2) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

«Зенит» не захотел играть защитным стилем после перерыва. Они играют дома, хороший запас прочности, они не должны играть от обороны, — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным. — Мне абсолютно все равно на результат! Даже хорошо, что «Зенит» сегодня проиграл. В том плане, что все говорили, это фарм-клуб, а я всегда говорил, что это не так. «Сочи» в предыдущих играх просто не везло, а сегодня сочинцы победили «Зенит» на выезде".

«Зенит» впервые в чемпионате уступил «Сочи». Несмотря на поражение, сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице с 23 очками.