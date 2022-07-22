Семак объяснил, по какому принципу выбирал исполнителей пенальти в матче «Зенита» с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор игроков, которые били пенальти в матче второго тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

— Почему пенальти били Мостовой и Кузяев? По какому принципу их выбирали?

— У нас есть группа игроков, которая может исполнить 11-метровые. Мы исходим из того, кто лучше готов. Сегодня было два пенальтиста. Это почетная миссия, которую нужно заслужить. Перед игрой принимаем решение.

— Есть ли план использования Сергеева с Кассьеррой вместе?

— Они хорошо друг друга дополняют. Но Матео нужно набирать форму, а Ваня, наоборот, в межсезонье играл много и в определенный момент поднаелся. Использовать их вдвоем более чем возможно. Они должны хорошо дополнять друг друга.

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.