Глушаков назвал Федуна лучшим президентом клуба в своей карьере

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о лучшем президенте клуба в своей карьере.

— Василий Вакуленко (Баста) — лучший президент в вашей карьере?

— Нет, конечно. Не могу так сказать. Как выиграем чемпионство, тогда будет лучшим. Единственное чемпионство было [в «Спартаке»] с Леонидом Арнольдовичем, так что пусть он будет, — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступал «Спартак» с 2013 по 2019 год. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой 2025 года. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры. В настоящее время Глушаков играет за медиафутбольную команду «СКА Ростов», президентом которой является Баста.