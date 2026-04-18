Тренер «Зенита» Оливейра назвал здоровой конкуренцию Дурана и Соболева

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности нападающего Джона Дурана.

— Дуран играл в Кубке. Понятно, что еще надо прибавлять. Здесь это здоровая конкуренция, которую Соболев пока выигрывает. В принципе, Александр неплохо себя показал. Здесь нужно трудиться, стараться выиграть конкуренцию.

— Трансфер Дурана можно будет назвать хорошим, если он уедет, но Соболев будет блистать благодаря конкуренции с ним?

— Обсудим после сезона. Соболев игрок «Зенита». Он старается. В принципе, неплохо себя показывает. Мы верим во всех своих футболистов. Будем надеяться, что все сможем добиться нашей цели.

Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале 2026 года. 22-летний колумбиец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился 2 голами.