«Крылья Советов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграют в 25-м туре чемпионата России в субботу, 18 апреля. Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» начинается в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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Игру «Крылья Советов» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 14.15 мск, за 15 минут до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

После 22 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 22 очками занимали 13-е местов в Премьер-лиге, предыдущим соперником самарцев был «Ахмат» (2:2). У ЦСКА — 42 очка и пятая строчка, в предыдущем туре армейцы уступили «Сочи» (0:1).

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