В матче РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» — ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Локомотив» не сумели открыть счет в первом тайме матча 25-го тура РПЛ — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

18 апреля, 12:00. Газовик (Оренбург)

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