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Тренер «Акрона» Тедеев: «Работать с Дзюбой — великая честь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал выступление за команду форварда Артема Дзюбы.

«Является ли трансфер Дзюбы в «Акрон» лучшим этим летом? Артем — это достояние всего российского футбола, на мой взгляд. И то, что приходится работать с таким футболистом, — это великая честь. Он молодец, делает хорошую работу, и благодаря ему наша команда ментальнее становится еще лучше, это очень важно. Для меня это хорошая, правильная ситуация, к которой я пришел. Когда меня спросили, будем ли брать Дзюбу, я ответил: «Конечно!» — цитирует Тедеева «РБ Спорт».

36-летний нападающий в сентябре подписал контракт с «Акроном». В четырех матчах за тольяттинцев Дзюба забил один гол сделал три голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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