Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки рассказал, на кого нужно равняться голкиперам команды.

— Не привожу в пример Оливера Кана — он был отличным вратарем в свое время, но он на данный момент является вратарем старой школы, — сказал Урванчки клубному Youtube-каналу. — Кан был просто прекрасен в игре в створе ворот и на выходах при подачах, но ногами он не мог играть. С тех пор, как он закончил карьеру, вратарское дело не стоит на месте. То, что он великий игрок, даже не обсуждается.

Тер Штеген сейчас лучший. Нойер остается на отличном уровне, но Марк-Андре — это будущее.