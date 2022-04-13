Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Шатова в клубе

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем полузащитника Олега Шатова в екатеринбургском клубе.

«Все зависит от Шатова, — приводит слова Иванова «Чемпионат». — Как Олег захочет. Может, у Шатова будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдет в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договоренность была. Если захочет играть дальше — он останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить его. У нас с ним особые отношения».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин принял участие в восьми матчах Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 24 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.