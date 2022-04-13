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Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Шатова в клубе

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем полузащитника Олега Шатова в екатеринбургском клубе.

«Все зависит от Шатова, — приводит слова Иванова «Чемпионат». — Как Олег захочет. Может, у Шатова будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдет в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договоренность была. Если захочет играть дальше — он останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить его. У нас с ним особые отношения».

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин принял участие в восьми матчах Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Его контракт с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 24 туров РПЛ «Урал» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4664731-prezident-urala-ivanov-vyskazalsya-o-buduschem-shatova-v-klube.html
Олег Шатов
Футбол
ФК Урал
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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