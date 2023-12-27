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Сегодня, 15:53

Кафанов — об итогах первой половины сезона для «Ростова»: «Начало провалили, наше место закономерно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой половины сезона для клуба.

«Сезон действительно непросто складывается, и первую половину чемпионата для нашей команды, наверное, надо разделить на две части: до сентября и после. Начало сезона, можно сказать, что провалили! Но Валерий Георгиевич с игроками сделали выводы и постепенно вышли на прошлогодний уровень, играли в хороший результативный футбол. Правда, не всегда добивались результата в матчах, где имели и территориальное, и игровое преимущество. Если говорить в целом на сегодняшний день, то место, которое мы занимаем, закономерно и перед началом второй части сезона это, скажем так, неплохая стартовая площадка для того, чтобы подниматься», — сказал Кафанов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Ростов» с 21 очком расположился на 10-м месте.

ФК Ростов
Виталий Кафанов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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