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Александр Мостовой: «Слуцкий — шут гороховый. Его забудут, а меня будут помнить»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на высказывания Леонида Слуцкого. Ранее специалист сказал следующее: «У меня только опыта на топовом уровне тренерства почти 20 лет. Я тренирую больше, чем они играли в футбол».

«Я, как уже и многие другие, не реагирую на высказывания Слуцкого. Леонид — случайный человек в нашем футболе, на этой случайности он сделал себе имя, но его забудут. А нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь. То, как себя ведет Леонид Слуцкий, говорит о том, что он — шут гороховый», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Александр Мостовой завершил карьеру в 2005 году в испанском «Алавесе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-slutskij-shut-gorohovy-j-sluchajny-j-chelovek-ego-zabudut-a-menya-pomnit-budut/
Александр Мостовой
Леонид Слуцкий
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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