Агент Жемалетдинова сообщил, что в ближайшее время возобновляться переговоры с ЦСКА по продлению контракта

Агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о процессе переговоров по продлению контракта игрока с клубом.

«По просьбе ЦСКА мы приостановили переговоры по продлению контракта с Рифатом Жемалетдиновым, пока клуб искал нового главного тренера. Сейчас мы возобновим переговоры, и будет понятно про будущее Рифата в армейском клубе», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Жемалетдинов в прошлом сезоне провел за ЦСКА 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт 28-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.