«Тренер-убийца, не щадим никого». Карпин опубликовал видео с прошлогоднего сбора «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в Instagram опубликовал видео с тренировки на прошлых сборов «Ростова». На нем видно, как один из тренеров команды, пытаясь отобрать мяч у игрока, теряет равновесие и грубо сбивает его.

— Даже на тренировках не щадим никого! Тренер-убийца против футболиста, — написал Карпин, отметив на видео тренера-аналитика команды Джонатана Альбу.

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