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Тренер «Тамбова» сообщил, что некоторые игроки команды продолжают бойкот из-за долгов клуба по зарплате

13:56
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что некоторые футболисты команды продолжают бойкотировать игры из-за задолженностей клуба по зарплате.

— У нас продолжается ситуация, как перед матчем со «Спартаком», — заявил в эфире «Матч Премьер» Первушин. — Некоторые ребята пока не планируют выходить, потому что обратной связи с представителями Тамбовской области у нас нет. Ситуация, к сожалению, не сдвинулась с точки, поэтому играть будем тем же составом, что и со «Спартаком», за исключением травмировавшихся Германа Онугхи и Никиты Чичерина.

Мы тренируемся на искусственном поле, в мороз, поэтому теряем и тех, кто есть. Ситуация непростая, но ребята в прошлом матче проявили себя с лучшей стороны. Надеюсь, сегодняшняя игра будет такой же.

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