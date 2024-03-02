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2 марта, 21:52

Тренер «Спартака» Слишкович — о ничьей с «Зенитом»: «Результат справедливый»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в матче 19-го тура против «Зенита» (0:0).

— Мы ожидали, что матч будет развиваться именно таким образом. «Зенит» возьмет мяч, будет владеть, делать много передач. Тем не менее, в первом тайме команда действовала компактно, мы не позволяли создавать опасные моменты. Единственный такой мы создали сами. Во втором тайме команда выглядела увереннее, а «Зенит» — нервозно. Самый опасный момент в этой игре случился на 90-й минуте. Жаль, что не смогли его реализовать. Результат справедливый, идем дальше, — сказал Слишкович.

— Какое состояние у игроков?

— Мы общались с командой. Видел, что ребята гордятся собой, друг другом. Конечно, мы настраиваемся на победу, но все развивается по-разному. В концовке нам чего-то не хватило, мы были близки к победе. Тактически этот матч был практически идеальным. Мы понимали, что будет непросто, но завоевали эту ничью — ребята могут гордиться этим.

«Спартак» с 31 очком поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 10 марта команда примет «Факел».

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 19-го тура РПЛ&nbsp;&mdash; 0:0. «Спартак» без лидера и тренера сдержал «Зенит». Может, не все так плохо?
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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