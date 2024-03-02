Тренер «Спартака» Слишкович — о ничьей с «Зенитом»: «Результат справедливый»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в матче 19-го тура против «Зенита» (0:0).

— Мы ожидали, что матч будет развиваться именно таким образом. «Зенит» возьмет мяч, будет владеть, делать много передач. Тем не менее, в первом тайме команда действовала компактно, мы не позволяли создавать опасные моменты. Единственный такой мы создали сами. Во втором тайме команда выглядела увереннее, а «Зенит» — нервозно. Самый опасный момент в этой игре случился на 90-й минуте. Жаль, что не смогли его реализовать. Результат справедливый, идем дальше, — сказал Слишкович.

— Какое состояние у игроков?

— Мы общались с командой. Видел, что ребята гордятся собой, друг другом. Конечно, мы настраиваемся на победу, но все развивается по-разному. В концовке нам чего-то не хватило, мы были близки к победе. Тактически этот матч был практически идеальным. Мы понимали, что будет непросто, но завоевали эту ничью — ребята могут гордиться этим.

«Спартак» с 31 очком поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. 10 марта команда примет «Факел».