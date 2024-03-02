Гончаренко – о поражении от «Ахмата»: «Можно было действовать смелее»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

«Понимали, что будет тяжелая игра с большим количеством единоборств. Наверное, с небольшим количеством моментов – так и получилось. Теми моментами, которые у нас были, мы не распорядились. Наверное, их поровну было у наших ворот, и у ворот «Ахмата», но соперник выжать из не совсем однозначной ситуации свой гол.

В концовке могли сыграть расторопнее. Хотелось бы, чтобы менее зажато играли. Очень плохо работали с мячом – в начале атаки, в центре поля. Можно было действовать чуть смелее», – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» (20 очков) поднялся на 12-е место в РПЛ, обойдя в турнирной таблице «Урал» (19), который опустился на 13-ю строчку.

В следующем туре екатеринбуржцы на своем поле примут «Зенит», а «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Оба матча пройдут 9 марта.