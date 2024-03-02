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2 марта, 21:51

Гончаренко – о поражении от «Ахмата»: «Можно было действовать смелее»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Ахмата» (0:1) в 19-м туре РПЛ.

«Понимали, что будет тяжелая игра с большим количеством единоборств. Наверное, с небольшим количеством моментов – так и получилось. Теми моментами, которые у нас были, мы не распорядились. Наверное, их поровну было у наших ворот, и у ворот «Ахмата», но соперник выжать из не совсем однозначной ситуации свой гол.

В концовке могли сыграть расторопнее. Хотелось бы, чтобы менее зажато играли. Очень плохо работали с мячом – в начале атаки, в центре поля. Можно было действовать чуть смелее», – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

«Ахмат» (20 очков) поднялся на 12-е место в РПЛ, обойдя в турнирной таблице «Урал» (19), который опустился на 13-ю строчку.

В следующем туре екатеринбуржцы на своем поле примут «Зенит», а «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Оба матча пройдут 9 марта.

Футбол
ФК Ахмат
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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