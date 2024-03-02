В «Спартаке» объяснили реакцию Соболева на замену в матче с «Зенитом»: «Никаких конфликтов нет»

В «Спартаке» объяснили реакцию Соболева на замену в матче с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал реакцию нападающего Александра Соболева на замену в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

— Что с жестом Соболева? Какой-то конфликт?

— Никаких конфликтов здесь нет. Призываю их не искать, их не существует. Соболев — эмоциональный игрок, он отдался команде полностью. Он злился, потому что не забил. Он живет этим. Он ушел в раздевалку, принял душ, переоделся и вернулся. На поле он сделал то, что должен был. Никаких проблем, — сказал Слишкович.

Красно-белые набрали 31 очко и занимают четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» 10 марта примет «Факел».