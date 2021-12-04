Тренер «Спартака» Витория заявил, что ему не понравилось судейство в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ выразил недовольство судейством. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
На 32-й минуте матча форвард красно-белых Александр Соболев был удален за фол против хавбека грозненцев Игоря Коновалова. Мешков принял решение удалить нападающего после просмотра видеоповтора.
«Как оценю судейство? Мне не понравилось судейство. Так же, как и удаление Соболева. Все это нужно будет подробно проанализировать. В первом тайме судья добавил 6 минут. Если не смотреть на игру в целом, карточка Айртону усложняет положение в следующей игре. Эту вещь тяжело понять. Мне не понравилось судейство, особенно когда на первых минутах был фол против Джикии. Когда нужно было дать желтую, судья оставил все как есть», — сказал Витория.
«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 7-й строчке с 24 баллами.
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