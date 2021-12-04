«Спартак» обратится в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ахматом»

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК РФС по судейству матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Мы, конечно, будем обращаться в ЭСК», — сказал Зеленов.

На 33-й минуте с поля был удален нападающий красно-белых Александр Соболев. Он получил красную карточку за грубый фол против Игоря Коновалова.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.