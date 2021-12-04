Руй Витория — о травмах: «Мы играем теми игроками, которые доступны и это добавляет азарта»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал большое количество травмированным игроков в команде.
— Почему приняли решение выпустить Денисова, а не Кутепова?
— Мы должны были играть в четыре защитника. Денисов, несмотря на возраст, был абсолютно адаптирован к этой игре. Он очень хорошо подходил для того, чтобы держать линию в четыре защитника. Именно в такой схеме мог сыграть Зобнин, но он был травмирован, Литвинов нужен был в центре. Денисов был лучшим вариантом для этой позиции.
— Что с травмированными игроками? Почему так много травм?
— Хотелось бы иметь больше решений. В предыдущей игре не было Мозеса и Игнатова. У Понсе существенная травма, он восстанавливается три месяца. Мы играем теми игроками, которые доступны. Тем не менее, все эти ситуации добавляют азарта. Это подстегивает команду. Хотелось бы поздравить моих игроков. От части, этот азарт и подстегнул игру. Если бы было больше времени на тренировки и было меньше травмированных, выиграть сегодня было бы гораздо проще.
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