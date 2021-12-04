Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Руй Витория назвал ценной победу «Спартака» над «Ахматом»

19:30
Теги:

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России (2:1).

— Это очень ценная и тяжелая победа. В таких условиях тяжело играть в меньшинстве. Уверен, если бы мы играли в 11 игроков мы бы выиграли более четко. Были проблемы, но мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательные тактические решения. Играть было непросто, но мы ответили на этот вызов и пришли к победе. Пришел азарт, — отметил португалец.

— Когда футболисты начнут реализовывать свои моменты? С чем связана плохая реализация?

— Когда мы работаем, иногда не получается. Это нужно улучшать. У нас есть возможность забивать больше. Две вещи являются основополагающими. Первое — чтобы команда была стабильна на протяжении всей игры. Вторая — чтобы было больше внутренней конкуренции. Для этого нужно больше игроков. Важно, чтобы еще было больше времени. Игрок должен почувствовать, что он физически способен выполнить нужный объем работы.

— Есть объяснение, почему команда хорошо играет в меньшинстве?

— Всегда, когда не хватает кого-то, мы стараемся поговорить с командой. Из-за этого команде приходится больше бегать, принимая в расчет игрока, которого нет. При отсутствии игрока идет большая работа по зонам. У игроков есть много целей и повышается качество. Это тактическая работа, а не физическая.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ахмат
Голы
Мозес, 13 (1:0), Уткин, 45+3 (1:1), Промес, 87 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Денисов Хендрикс (Зобнин, 59 ) Литвинов Промес Мозес (Мелкадзе, 81 ) Соболев Игнатов (Бакаев, 72 )
Ахмат
Гудиев Семенов Нижич Богосавац Тодорович Коновалов (Карапузов, 46) Швец Уткин Харин (Конате, 88) Полярус (Садулаев, 78) Архипов (Себай, 55)
Предупреждения
Промес 65, Жиго 72, Айртон 90, Селихов 90  -  Коновалов 5, Семенов 38, Архипов 49
Удаления
Соболев 32
Судьи
Мешков (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
Захарова прокомментировала данные американских СМИ о «вторжении» РФ на Украину
3
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры