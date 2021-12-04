Руй Витория назвал ценной победу «Спартака» над «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился эмоциями после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России (2:1).

— Это очень ценная и тяжелая победа. В таких условиях тяжело играть в меньшинстве. Уверен, если бы мы играли в 11 игроков мы бы выиграли более четко. Были проблемы, но мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательные тактические решения. Играть было непросто, но мы ответили на этот вызов и пришли к победе. Пришел азарт, — отметил португалец.

— Когда футболисты начнут реализовывать свои моменты? С чем связана плохая реализация?

— Когда мы работаем, иногда не получается. Это нужно улучшать. У нас есть возможность забивать больше. Две вещи являются основополагающими. Первое — чтобы команда была стабильна на протяжении всей игры. Вторая — чтобы было больше внутренней конкуренции. Для этого нужно больше игроков. Важно, чтобы еще было больше времени. Игрок должен почувствовать, что он физически способен выполнить нужный объем работы.

— Есть объяснение, почему команда хорошо играет в меньшинстве?

— Всегда, когда не хватает кого-то, мы стараемся поговорить с командой. Из-за этого команде приходится больше бегать, принимая в расчет игрока, которого нет. При отсутствии игрока идет большая работа по зонам. У игроков есть много целей и повышается качество. Это тактическая работа, а не физическая.