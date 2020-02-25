Тренер «Спартака»: «С Криштиану Роналду у меня неплохая статистика»

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что, будучи игроком, два раза встречался с нападающим Криштиану Роналду.

— Лучший нападающий, против которого приходилось играть?

— Я бы сказал Роналду, все-таки его неоднократно признавали лучшим игроком мира. Я против него играл дважды. Один раз со «Штутгартом», один раз с «Селтиком». У меня с ним неплохая статистика — одна победа и одна ничья.

— А самый сложный соперник?

— Ди Мария.