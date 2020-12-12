Тренер «Сочи» может получить до 10 матчей дисквалификации за оскорбления в адрес Тедеско

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин может получить длительную дисквалификацию. Это произойдет, если РФС признает, что оскорбление с его стороны в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско было основано на почве расизма или национализма.

«Оскорбление игроком или официальным лицом клуба другого лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения — наказывается дисквалификацией на 10 (десять) матчей и штрафом», — гласит текст регламента РФС.

Максимальное наказание, которое грозит Бородину в случае признания его вины согласно ст. 121 п.1 дисциплинарного регламента РФС — дисквалификация на 10 матчей и штраф в соответствии с пунктом 44 приложения к регламенту РФС.

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