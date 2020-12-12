Тренер «Сочи» может получить до 10 матчей дисквалификации за оскорбления в адрес Тедеско
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин может получить длительную дисквалификацию. Это произойдет, если РФС признает, что оскорбление с его стороны в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско было основано на почве расизма или национализма.
«Оскорбление игроком или официальным лицом клуба другого лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения — наказывается дисквалификацией на 10 (десять) матчей и штрафом», — гласит текст регламента РФС.
Максимальное наказание, которое грозит Бородину в случае признания его вины согласно ст. 121 п.1 дисциплинарного регламента РФС — дисквалификация на 10 матчей и штраф в соответствии с пунктом 44 приложения к регламенту РФС.
Тренер вратарей «Сочи»: «Сказал Тедеско две фразы. Это наша земля и наш колизей»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю