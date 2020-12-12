Тренер вратарей «Сочи»: «Сказал Тедеско две фразы. Это наша земля и наш колизей»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскрыл подробности конфликта с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», — сказал Бородин Sport24.

Матч «Сочи» — «Спартак» завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

На послематчевой пресс-конференции Тедеско пожаловался на произошедшее в перерыве игры.

Также после окончания матча в подтрибунном помещении произошла потасовка.