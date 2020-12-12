Тренер вратарей «Сочи»: «Сказал Тедеско две фразы. Это наша земля и наш колизей»
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин раскрыл подробности конфликта с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним», — сказал Бородин Sport24.
Матч «Сочи» — «Спартак» завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.
На послематчевой пресс-конференции Тедеско пожаловался на произошедшее в перерыве игры.
Также после окончания матча в подтрибунном помещении произошла потасовка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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