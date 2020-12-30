Тренер «Сочи» Федотов рассказал о вреде гаджетов и компьютерных игр. И защитил Кокорина

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о своем отношении к гаджетам.

«Меняются условия жизни — сказал Федотов. — Огромнейший вред, на мой взгляд, в детстве наносят гаджеты. Заходишь в раздевалку — все вот так сидят (смешно изображает опущенную вниз к смартфону голову. — Прим. И.Р.). Отец венгра Доминика Собослаи рассказывает, что он придумывал корсет — надевать на шею и тренировку в нем проводить, чтобы они видели поле. Потому что скоро человек будет такой — длинные пальцы, согнутая шея, опущенная голова. Ты сейчас можешь спокойно проходить мимо, и тебя не заметят — настолько они погружены в гаджеты».

При этом специалист привел в пример не только футбольные команды, но и свою семью.

«Вот показывают Моуринью. Только что закончился матч, он заходит в раздевалку одной из своих звездных команд. Все то же самое, что у нас! Это меня шокировало. Он что-то говорит, а все уже сидят и что-то смотрят. На тренера — ноль внимания. И я понимаю, откуда ноги растут. Из компьютерных игр, которые затягивают, — добавил тренер. — Еще даже у меня когда-то появился компьютер, подросла дочка. Как мы с ней сели и начали соревноваться! И она глаза посадила, и оба мы поняли, что нас это чрезмерно затянуло. Знаем, что в этих играх присутствуют серьезные вещи. Ночами напролет остановиться невозможно».

Также Федотов защитил экс-форварда «Сочи» Александра Кокорина, к которому имеются претензии из-за увлечения компьютерными играми.

«У нас таких моментов, чтобы Саня был какой-то аморфный, не готовый к тренировке, не возникало, — сказал тренер. — В «Сочи», надо отдать ему должное, он был всегда мотивирован. Ни разу не возникло эпизода, когда бы его приходилось подгонять. Ни в тренировках, ни в играх».

Первая часть большого интервью — на нашем сайте.