Бывший нападающий сборной России Александр Панов выразил мнение, что главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову стоит задуматься над тем, нужен ли ему пиджак.

— Видно, что команда бьется, в том числе за тренера, старается, — цитируют «РИА «Новости» Панова. — Это говорит о том, что для футболистов важно, чтобы Кононов продолжал работать. Этот тренер с горячим сердцем и холодной головой. Что касается пиджака, то у Кононова был такой стиль, он носил пиджаки. Сейчас ему без пиджака тоже классно. Без пиджака «Спартак» одержали четыре победы.

Наверное, Кононову есть смысл задуматься, нужен ли ему пиджак вообще. Тренер «Спартака» должен выглядеть солидно, Кононов этому соответствует.

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