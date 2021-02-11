Футболисты казанского «Рубина» устроили переписку в социальных сетях. В ней поучаствовал и главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Полузащитник «Рубина» Мицуки Сайто прокомментировал пост, который в Instagram выложил хавбек казанцев Солтмурад Бакаев: «Топ».

«Топ? Тренер прибьет тебя, бро», — обратился к партнеру по команде Хван Ин Бом.

Это сообщение вызвало смех у Бакаева.

Потом к беседе подключился Слуцкий: «И тебя тоже», — пригрозил он Ин Бому.

«Нет, Леонил, — взмолился кореец. — Я говорил не о вас. Это для Баки. Вы знаете, что я не такой, как Мицуки (прости, Сайто)».

«Не будь киской», — пристыдил его Слуцкий.

Переписка игроков «Рубина» с Леонидом Слуцким. Фото Instagram

«Рубин» закончил первую часть чемпионата России на девятом месте. После 19 матчей в активе казанского клуба 28 очков.