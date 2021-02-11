«Зенит» подтвердил переход Васютина в «Юргорден»

«Зенит» и «Юргорден» достигли соглашения о переходе вратаря Александра Васютина в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа, сообщает сайт российской команды.

25-летний голкипер — воспитанник академии, Васютин дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.

В августе 2016-го Александр отправился в финский «Лахти», где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим вратарем чемпионата страны. В 2018-м перешел в норвежский «Сарпсборг», где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы.

23 июля 2019-го вернулся в «Зенит». За основной состав сине-бело-голубых сыграл три матча, став чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.