Тренер по физподготовке Паулино Гранеро покинул ЦСКА

Испанский специалист по физподготовке Паулино Гранеро покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Действие соглашения завершилось 29 мая, сообщает официальный сайт московского клуба.

Паулино Гранеро работал в ЦСКА с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м.

Гранеро также входит в штаб сборной России. Ожидается, что он продолжит работу с национальной командой.