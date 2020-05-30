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Тренер по физподготовке Паулино Гранеро покинул ЦСКА

13:34
Паулино Гранеро. Фото ПФК ЦСКА.
Паулино Гранеро. Фото ПФК ЦСКА.
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Испанский специалист по физподготовке Паулино Гранеро покинул ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Действие соглашения завершилось 29 мая, сообщает официальный сайт московского клуба.

Паулино Гранеро работал в ЦСКА с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м.

Гранеро также входит в штаб сборной России. Ожидается, что он продолжит работу с национальной командой.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/paulino-granero-pokinul-pfk-cska/

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