Тренер «Оренбурга» Личка: «Мы будем играть в футбол, который нравится болельщикам»

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

— Вы не боялись, что с таким открытым футболом можете провалить сезон?

— Ты всегда можешь ошибаться, — сказал Личка «СЭ». — В начале сезона нам было тяжело, проиграли «Спартаку» 1:4, «Локомотиву» 1:5, «Зениту» 0:8. Но я не отступал от своей философии. Мы работали с игроками. Они принимали наши требования, и у нас получалось играть все лучше и лучше. Я говорил, что моя мечта — это набрать 40 очков и занять где-то 8-10 место. Очень рад, что мы забиваем много голов, при этом соперник тоже нас часто наказывает. Мы будем играть в футбол, который нравится болельщикам и приносит нам результат.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 оренбуржцы сыграют дома против «Динамо». Матч состоится в субботу, 3 июня и начнется в 17.00 (мск).