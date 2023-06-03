Боков считает, что у «Ростова» нет шансов в матче с ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Ростов» в 30-м туре РПЛ.

«Все сложится удачно, ЦСКА выиграет и займет второе место. В этой игре у «Ростова» нет шансов. Да, будет нелегко, но ЦСКА однозначно победит. Не думаю, что счет будет крупным, возможно, 2:0. Каждая игра в этом чемпионате проходит с какой-то подоплекой и с какими-то судейскими скандалами. Я не удивлюсь, если они будут. Но ЦСКА всегда с честью выходил из таких ситуаций, для них это не станет помехой», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится на «ВЭБ Арене» в Москве 3 июня. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед заключительным туром армейцы идут на втором месте в турнирной таблице. «Ростов» занимает четвертую строчку, отставая от ЦСКА на два очка.