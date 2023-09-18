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Сегодня, 11:25

Главный тренер «Оренбурга» Деограсия: «Я много лет мечтал приехать в Россию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал «СЭ», было ли ему сложно принять решение о переезде в Россию.

«Меня очень хорошо приняли в команде, помогали во всем. Надеюсь, и я смогу помочь в ответ. Все отлично. Приезд в Россию? Ничего сложного. Я много лет мечтал приехать в Россию, поработать здесь», — сказал Деограсия «СЭ».

50-летний испанский специалист возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 4 матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

После 8 туров «Оренбург» с 8 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче он на своем поле примет «Факел» в FONBET Кубке России. Игра пройдет 21 сентября.

Футбол
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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