КДК РФС рассмотрит выход Карпина на поле во время матча с «Балтикой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке комитета по итогам 8-го тура чемпионата России.

«В матче «Динамо» — «Пари НН» рассмотрим задержку выхода команд из раздевалки на 2,5 минуты перед началом матча. Рассмотрим скандирование болельщиками ЦСКА ненормативной лексики. По матчу «Балтика» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Ростова» Валерия Карпина с выходом на поле и тренера «Балтики» Артема Булойчика без выхода на поле. Рассмотрим выход тренера «Урала» Гончаренко за пределы технической зоны с выходом на поле, и выходы массажиста Пермякова и тренера Ермакова за пределы технической зоны. Также рассмотрим выходы за пределы технической зоны тренера «Рубина» Рахимова и тренера «Оренбурга» Деограсии и задержку выхода «Локомотива» перед началом матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 8 туров «Краснодар» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко.