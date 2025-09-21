Луис Энрике: «Победа над «Краснодаром» — это командный успех»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Я очень рад, что мы увозим домой три очка! Это командный успех, каждый внес свой вклад, все играли и бились друг за друга. Мы должны продолжать действовать в такой же манере, не терять фокус. Знали, что матч будет очень сложным, но с первой и до последней минуты держали максимальную концентрацию. Счастлив, что ассистировал Максу, а затем отличился и сам, сумев помочь команде. Теперь главное — не сбавлять, а только наращивать обороты», — цитирует бразильца клубная пресс-служба.

Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в чемпионате.

«Зенит» 27 сентября примет «Оренбург» в 10-м туре, «Краснодар» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».