Игнатьев считает, что «Локомотив» может выиграть РПЛ только в случае потери очков лидерами

Экс-полузащитник сборной России Владислав Игнатьев оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в сезоне-2025/26.

«В плане задачи в РПЛ пока все выполняют, молодцы. Шансы на чемпионство? Если лидеры будут терять очки, то, конечно, есть шансы. Главное — не проигрывать, набирать очки с такими командами, как «Акрон», не терять очки с аутсайдерами, тогда можно будет на что-то рассчитывать», — цитирует Игнатьева ТАСС.

После 22 туров железнодорожники с 44 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в таблице «Краснодар» с 49 очками, на втором месте идет «Зенит» с 48 очками.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max