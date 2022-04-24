Осинькин о голе «Химок» после неудачного финта Зидана вратаря «Крыльев»: «Грубейшая ошибка. Такие финты позволять вратарю...»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Химок» (1:4) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

На 88-й минуте вратарь самарцев Иван Ломаев вышел из ворот в центр поля и попытался обыграть форварда химчан Илью Садыгова, чтобы сохранить мяч, но допустил ошибку, после чего Садыгов забил в пустые ворота.

«Ломаев? У нас были настоящие моменты, которые мы должны были реализовывать. В определённый отрезок времени у нас получалось что-то создавать. Но потом — усталость, пришлось рисковать. Мы раскрылись. У каждого футболиста был риск. Мы не хотели просто так бить и подбирать. Ломаев не захотел выбивать. Это явная и грубейшая ошибка — это факт. Будем разговаривать об этом. Такая тяжелая игра. В конце произошёл сбой. Такие финты позволять вратарю... Есть какой-то футбольный бог, который возвращает перегибы. Именно Садыгов забил.

Матч со «Спартаком»? У нас есть глубина состава. Есть футболисты, которые могут подстраховать. Мы понимаем, что у нас и дальше могут быть такие ситуации (кадровые проблемы). Мы должны быть готовы, что такое возможно. Якуба уже получил четвертую карточку», — сказал Осинькин.

«Крылья Советов» с 38 очками в 26 матчах занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» идут на 13-й строчке с 28 очками в 26 играх.