Глушаков: «Говорили, что я старый. Меня списали»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после победы над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что будет играть в футбол, пока есть силы, а также отметил, что следит за игрой своей бывшей команды — «Спартак».

«Говорили, что я старый. Меня списали. Буду играть пока есть силы. Результат есть. За «Спартаком» слежу. В Ростове «Спартаку» будет тяжело. Интересная игра. Может выиграют, может обгонят в таблице. На десятом месте команда? А чего мне обижаться?» — сказал Глушаков.

В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 23 матча в РПЛ и забил 9 мячей. За «Спартак» он играл с 2013 по 2019 год.