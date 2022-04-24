Гапонов избежал травмы в матче против «Химок»

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов заявил, что избежал травмы в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4).

«Что у меня с ногой? Никакой травмы нет, все хорошо», — заявил игрок.

Гапонов был заменен в конце первого тайма на Гленна Бейла. А во второй тайме голландец получил красную карточку.

«Химки», набравшие 28 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 38 очками располагаются на седьмой строчке.