Тренер «Химок»: «Провалили первые 15 минут после перерыва»
Старший помощник главного тренера «Химок» Валерий Климов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:3).
— Первый тайм провели очень качественно: контролировали игру, создавали моменты. Один из них реализовали. Первым таймом мы довольны. К сожалению, провалили первые 15 минут после перерыва. Позволили «Уфе» доминировать, остро атаковать. Уступая в счете, мы вернулись в игру: имели три голевых момента. Но все равно, бились до конца, сократили разрыв в счете, на большее — не хватило, — цитирует тренера сайт «Химок».
— Помимо Игоря Черевченко в матче не смогли принять участие несколько ключевых футболистов. Пришлось серьезно перестраивать игру?
— Не скажу, что серьезно. У нас есть ребята в команде, все готовы играть. И те, кто вышел сегодня, проявили себя очень хорошо — мы довольны.
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Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/sentyabr/valeriy-klimov-provalili-15-minut-posle-pereryva-vernulis-v-igru-no-otygratsya-ne-smogli-/
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