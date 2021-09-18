Тренер «Химок»: «Провалили первые 15 минут после перерыва»

Старший помощник главного тренера «Химок» Валерий Климов подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:3).

— Первый тайм провели очень качественно: контролировали игру, создавали моменты. Один из них реализовали. Первым таймом мы довольны. К сожалению, провалили первые 15 минут после перерыва. Позволили «Уфе» доминировать, остро атаковать. Уступая в счете, мы вернулись в игру: имели три голевых момента. Но все равно, бились до конца, сократили разрыв в счете, на большее — не хватило, — цитирует тренера сайт «Химок».

— Помимо Игоря Черевченко в матче не смогли принять участие несколько ключевых футболистов. Пришлось серьезно перестраивать игру?

— Не скажу, что серьезно. У нас есть ребята в команде, все готовы играть. И те, кто вышел сегодня, проявили себя очень хорошо — мы довольны.