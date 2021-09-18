Пиняев стал самым молодым автором голевой передачи в РПЛ
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев — самый молодой футболист, сделавший результативную передачу в матче РПЛ, сообщает 18 сентября Opta. Он сделал ассист в матче восьмого тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (4:2). Статистика ведется с 2008 года.
16л 10м — Полузащитник @fckssamara Сергей Пиняев (16 лет и 10 месяцев) — самый молодой игрок, сделавший голевую передачу в матче РПЛ, как минимум с 2008 года (когда мы начали собирать эту статистику), обойдя Жано Ананидзе (17 лет и 0 месяцев). Талант.#ТинькоффРПЛ #КрыльяРостов pic.twitter.com/wdbdpVakjQ— OptaIvan (@OptaIvan) September 18, 2021
Пиняев сделал голевую передачу в возрасте 16 лет и 10 дней. Он обогнал экс-игрока «Спартака» Джано Ананидзе (17 лет и 0 месяцев).
Пиняев отдал голевую передачу на Владислава Сарвели, который забил четвертый мяч в это игре.
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