«Крылья Советов» — «Краснодар»: Кордоба забил супергол свечой из-за пределов штрафной

«Краснодар» вышел вперед в матче с «Крыльями Советов» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 42-й минуте забил нападающий «быков» Джон Кордоба, который с дальнего расстояния закинул мяч за шиворот вратарю самарцев Ивану Ломаеву.