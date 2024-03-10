Угаров: «Выход «Зенита» на первое место еще ни о чем не говорит»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился впечатлениями от выхода петербуржцев на первое место в РПЛ после победы над «Уралом» (4:1) в 20-м туре.
«Я думаю, интрига еще как жива, будет интересно, «Зениту» же еще играть с «Краснодаром» на выезде. И то, что петербуржцы вышли на первое место, это еще ни о чем не говорит. Все-таки еще впереди 10 туров. Так что вся развязка впереди», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.
Также он предположил, почему «Краснодар» неярко выступает после зимней паузы.
«Сложно сказать, но играли они в этих двух матчах с «Рубином» и «Ростовом» действительно не очень уверенно. Наверное, это все-такие давление. Они никогда не находились в такой ситуации, не шли на первом месте. А вот сейчас как раз успокоятся и со второго места начнут догонять «Зенит», разница-то всего в одно очко. Хотя могут и «посыпаться» после двух неудачных матчей. Но там еще и «Динамо» снизу «поджимают», — добавил Угаров.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5