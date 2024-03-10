Угаров: «Выход «Зенита» на первое место еще ни о чем не говорит»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился впечатлениями от выхода петербуржцев на первое место в РПЛ после победы над «Уралом» (4:1) в 20-м туре.

«Я думаю, интрига еще как жива, будет интересно, «Зениту» же еще играть с «Краснодаром» на выезде. И то, что петербуржцы вышли на первое место, это еще ни о чем не говорит. Все-таки еще впереди 10 туров. Так что вся развязка впереди», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Также он предположил, почему «Краснодар» неярко выступает после зимней паузы.

«Сложно сказать, но играли они в этих двух матчах с «Рубином» и «Ростовом» действительно не очень уверенно. Наверное, это все-такие давление. Они никогда не находились в такой ситуации, не шли на первом месте. А вот сейчас как раз успокоятся и со второго места начнут догонять «Зенит», разница-то всего в одно очко. Хотя могут и «посыпаться» после двух неудачных матчей. Но там еще и «Динамо» снизу «поджимают», — добавил Угаров.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ c 40 очками в 20 матчах. У «Краснодара» 39 баллов и второе место. «Динамо» (38) замыкает тройку сильнейших.