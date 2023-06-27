Тренер Дзагоева рассказал, что думает о перспективах футболиста

Первый тренер экс-полузащитника сборной России Алана Дзагоева Юрий Наниев рассказал, что думает о перспективах 33-летнего футболиста. Он признался, что не слышал о возвращении игрока в «Аланию».

«Мое мнение — Дзагоеву еще по силам держать уровень РПЛ, он мог бы остаться в «Рубине». Видно, что он устал от своих повреждений и травм, Алан со своими качествами мог стать топовым игроком европейского уровня, но, к сожалению, ничего не получилось. Однако он в хорошем возрасте, поэтому ему по силам играть в клубе Премьер-лиги».