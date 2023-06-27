Тренер Дзагоева рассказал, что думает о перспективах футболиста
Первый тренер экс-полузащитника сборной России Алана Дзагоева Юрий Наниев рассказал, что думает о перспективах 33-летнего футболиста. Он признался, что не слышал о возвращении игрока в «Аланию».
«Мое мнение — Дзагоеву еще по силам держать уровень РПЛ, он мог бы остаться в «Рубине». Видно, что он устал от своих повреждений и травм, Алан со своими качествами мог стать топовым игроком европейского уровня, но, к сожалению, ничего не получилось. Однако он в хорошем возрасте, поэтому ему по силам играть в клубе Премьер-лиги».
В прошлом сезоне Дзагоев играл в составе «Рубина». Стороны пока не продлили истекающий 30 июня 2023 года контракт.
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4
|Ростов
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5
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|0-0
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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