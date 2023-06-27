Каманцев: «В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти»
Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, каким будет судейство в новом сезоне.
«В новом сезоне будем бороться с легковесными пенальти. Резонанс у нас связан, как правило, с ними. Станем убеждать и болельщиков, и клубы, что если есть незначительный контакт, то это не повод назначать пенальти. Это породит огромное количество обсуждений, но это избранный нами путь. Потому что легковесные решения создают негатив», — заявил Каманцев «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что сербский специалист Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.
Источник: РБ Спорт
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