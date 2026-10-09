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Тренер «Динамо» Шварц о прогрессе Окишора: «За последние недели он сделал колоссальный шаг вперед»

Сергей Филин

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Виктора Окишора.

«Нет смысла сравнивать Захаряна и Окишора, потому что это разные профили и личности. Что касается Вити, то он сделал серьезные шаги в развитии и его профессиональном росте. Плодом его упорной работы стало успешное выступление за молодежную сборную России. За последние недели он сделал колоссальный шаг вперед», — приводит слова Шварца ТАСС.

В сезоне-2026/27 Окишор забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 1,2 миллиона евро.

«Динамо» набрало 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 11 октября бело-голубые сыграют с «Рубином» в Казани в 10-м туре РПЛ.

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Источник: ТАСС
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Виктор Окишор
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

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