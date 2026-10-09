Тренер «Динамо» Шварц о прогрессе Окишора: «За последние недели он сделал колоссальный шаг вперед»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Виктора Окишора.

«Нет смысла сравнивать Захаряна и Окишора, потому что это разные профили и личности. Что касается Вити, то он сделал серьезные шаги в развитии и его профессиональном росте. Плодом его упорной работы стало успешное выступление за молодежную сборную России. За последние недели он сделал колоссальный шаг вперед», — приводит слова Шварца ТАСС.

В сезоне-2026/27 Окишор забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего полузащитника в 1,2 миллиона евро.

«Динамо» набрало 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 11 октября бело-голубые сыграют с «Рубином» в Казани в 10-м туре РПЛ.

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