«Ростов» — «Акрон»: прямая трансляция матча РПЛ

«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре РПЛ в пятницу, 9 октября. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 19.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Следить за ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Акрон» можно в нашем матч-центре.

После 9 туров премьер-лиги «Ростов» набрал восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 8 набранными очками идет на 13-м месте.

Чемпионат России по футболу сезона-2026/2027 пройдет с 24 июля по 29 мая.

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