Защитник «Динамо» Касерес об игре с «Рубином»: «Понимаем — каждый матч в РПЛ очень сложный»

Защитник «Динамо» Хуан Хосе Касерес поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 10-м туре РПЛ.

— Вы сыграли два матча за сборную. Как себя чувствуете?

— Очень хорошо. Я отдохнул после матчей, а уже сегодня тренировался с «Динамо». Все мысли о клубе. Нас ждет важный матч с «Рубином», нам надо набрать три очка в Казани.

— Как сохранить победный темп в чемпионате после паузы?

— Мы хорошо провели первую часть сезона. Нам надо продолжать в том же духе, нельзя расслабляться. Понимаем, что каждый матч в РПЛ очень сложный.

— «Динамо» участвует в чемпионской гонке. Как оцениваете шансы команды?

— Нельзя расслабляться. Любая команда, которая совершит ошибку, рискует выбыть из группы лидеров. И мы не можем допустить такую ошибку.

«Динамо» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые встретятся с «Рубином» в Казани 11 октября.

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